柯文哲拜會立法院引發「綠白合」聯想 謝龍介估3月一審宣判成「分水嶺」

前民眾黨主席柯文哲拜會民進黨黨總召柯建銘，引發「綠白合」與「司法交換」聯想，一審宣判結果可能成為「分水嶺」。（圖片來源／柯文哲臉書）

前民眾黨主席柯文哲繼日前拜會藍綠黨團，以及與民進黨黨總召柯建銘「雙柯會」，引發「綠白合」與「司法交換」聯想，民進黨團表態不能以司法獨立作為交換條件，藍營則評估，京華城案3月26日的一審宣判結果，會是藍綠白合作的「分水嶺」。

柯文哲近日為《人工生殖法》修正草案，重返立法院拜會，明日還安排與立法院長韓國瑜會面，延續台北市長與北農總經理良好互動關係，外界對於柯重返政壇「起手式」高度關注。

民眾黨與國民黨人士都形容，「阿北是滿血回歸」，除了協助黨務發展方向外，並會與黨主席黃國昌分工，一主攻北部一坐鎮南部，以及在年底選舉活動中「全台跑透透」，為年底地方選舉布局。

由於柯文哲曾爆氣稱，執政黨真的要對黃國昌動手，「他一定採取焦土政策」，相關流言即為柯是否會為了官司問題，從力挺「藍白合」，轉向為「綠白合」。國民黨副主席蕭旭岑也憂慮，如果柯被重判10年以上，黃國昌也被抓的話，民眾黨內很可能會有親綠人士主導「綠白合」。

柯文哲將全台跑透透，被重判事情將沒完沒了

民眾黨核心人士對此表示，民眾黨黨務進程被大罷免擔擱後，現在柯文哲要「重新整隊」和協助規劃，至於官司一事已暫告段落，就是等一審宣判，近期有很多放話，就聽聽就好。

民進黨團表示，政黨合作應基於公共政策討論，柯文哲一些發言讓社會有所遐想，「綠白合」不能交換司法獨立。

前民眾黨主席柯文哲「滿血回歸」，將在年底選舉活動中「全台跑透透」，為年底地方選舉布局。（圖片來源／柯文哲臉書）

國民黨籍立委謝龍介則評估，目前「藍白合」相當緊密，要硬生生轉向可能性不大，總統賴清德也不會在這個時候談這樣的事情，否則就是擺明了操控司法。

「3月判決後，才會有新的變化。」謝龍介認為，如果柯文哲被重判，事情會沒完沒了，如果判無罪，又會是另外一個新的局面，「藍綠白會如何合作，會以此為分水嶺。」

柯建銘與賴清德「非敵非友」，人工生殖法爭議不斷

至於「雙柯會」的另外一位主角是柯建銘，被形容過去辦公室是門庭若市，在大罷免後為門可羅雀，謝龍介則認為，柯建銘與賴清德現在的關係是「非敵非友」，民進黨團也難有人可以取代柯，後續發展有待觀察。

而柯文哲助推《人工生殖法》修正草案，有意先留下主推的立委陳昭姿，不受「兩年條款」的約束，也引發「茶壼風暴」。

柯文哲助推《人工生殖法》修正草案，有意先留下主推的立委陳昭姿，不受「兩年條款」的約束，也引發爭議。（圖片來源／陳昭姿臉書）

「留下來就一定會過？」白營立委麥玉珍就表示，過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？

立委林國成也表示，如果用個案沒通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這基本上外面看起來不太符合邏輯。

另一項爭議是，立法院衛環委員會今日則是排審《人工生殖法》修正草案，針對民進黨籍立委陳培瑜稱，「陳昭姿委員自己領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩」。

陳昭姿反擊稱，她推動代理孕母法制化，正是來自兒子的鼓勵，同時嚴厲的譴責陳培瑜不負責任的造謠行為，親子關係，不應成為任何人政治攻防的工具。

