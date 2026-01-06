柯文哲拜會立院掀波 民進黨盼民眾黨助攻總預算、國防條例

民進黨立院黨團今（6）天上午舉行「 人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委張雅琳、林月琴出席。（王千豪攝）

前民眾黨主席柯文哲上周拜會民進黨立院黨團，未來是否有可能上演綠白合作，引發外界關注。民進黨團幹事長鍾佳濱今（6）天表示，希望能在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨與民進黨進一步合作，而合作的起點是希望能讓今年度中央政府總預算案、國防特別條例付委審查，以此做為一個新契機。

柯文哲為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，上周現身立法院拜會立法院藍綠黨團。鍾佳濱表示，那一天柯文哲到立法院很清楚彰顯出，希望新年度民眾黨能成為具有影響力的關鍵少數，所以民進黨團總召柯建銘很誠懇的請託今年度中央政府總預算案，以及國防特別條例，希望能得到民眾黨支持。

鍾佳濱指出，當時柯文哲並沒有推遲，只是很謙虛說他的影響力沒有想像那麼大，但民進黨團希望未來能夠在柯文哲的影響力之下，讓民眾黨跟民進黨有進一步的合作可能，而這個合作可能的起點是希望能從總預算付委開始討論。

至於下會期是否尋求與新任民眾黨立委合作？鍾佳濱說，未來朝野合作、分工或競爭都是民主常態 ，但誠懇希望可以以今年度中央政府總預算付委、國防特別條例能夠交付審查做為一個新契機，並強調未來民進黨會很誠意跟在野政黨討論議題，只要是對國家有幫助的、對人民福祉有幫助的，都會加以考慮。

