柯文哲拜會立院會見面？王世堅：我隨時隨地 問題是在他啦

被問到柯文哲若到立院，會見面？立委王世堅表示，絕對沒問題；「但是問題是在他啦」。（曾薏蘋攝）

行政院通過的《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，民眾黨前主席柯文哲本週五將陪同陳昭姿赴立法院拜會藍綠立委；民進黨立委、中常委王世堅今被問到，柯若到立院，會見面？王表示，絕對沒問題；「但是問題是在他啦」。

柯文哲最近動作頻頻，是否有復出的感覺；王說，「這是一定的啦」。因為民眾黨是柯創立的。大家稱呼民眾黨就是柯黨，「相信應該在黃國昌主席任期到了以後，應該主席就是回歸」，就是由柯文哲擔任，或者是柯市長的夫人，或者是妹妹，應該都是可以預料到的事情。

廣告 廣告

王指出，過去他對柯的監督的質詢與評論，都是過去，自己一點點都不在意，但是問題是在柯，看柯覺得需不需要，因為這個法案確實很好，很正確，也有符合現在國家的需求及未來世界潮流，早就要推動，如果柯願意碰面商討，他沒有拒絕的道理，只要是為國家好，那我隨時隨地在任何地點都可以碰面，沒有問題。

【看原文連結】