柯文哲拜會立院 韓國瑜親迎接贈首張春聯祝「馬上幸福」

民眾黨前主席柯文哲今（9日）為自家立委推動的《人工生殖法》修法赴立法院拜會立法院長韓國瑜，一抵達，韓親自上前迎接，並送上正副院長聯名的「馬上幸福」春聯，雙方隨後進行閉門會談。

柯文哲今日下午在民眾黨主席黃國昌、立委陳昭姿陪同下，前往立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣，針對《人工生殖法》相關修法議題交換意見。

柯文哲一行人約於下午1時40分抵達，韓國瑜與江啟臣親自出門迎接，互動氣氛熱絡，韓也致贈由正副院長聯名的立法院新年春聯「馬上幸福」，並笑稱這是剛出爐的第一張，祝福柯文哲新的一年「馬上幸福」。

《人工生殖法》修正草案日前在立法院審查，代理孕母議題引發高度爭議，朝野尚未取得共識，民眾黨方面近期積極為修法奔走，柯文哲繼日前拜會各黨團後，再度與立法院正副院長會面。





