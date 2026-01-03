柯文哲拜會藍綠 張景森：他把民眾黨帶回關鍵的少數

民眾黨前主席柯文哲於昨（2）日拜會民進黨團，也被張景森認為柯文哲已經把民眾黨帶回關鍵的少數。楊亞璇攝



民眾黨前主席柯文哲昨（2）日陪同白委陳昭姿到立法院拜會藍綠立委，其中與民進黨總召柯建銘同匡的畫面再次成為政壇焦點，這也讓行政院前政委張景森表示，柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數。

張景森在臉書發文表示，他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間！柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黄國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟。這應該是正確的第一步！

張景森也奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該删就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！「黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」

