柯文哲拜會藍黨團 傅崐萁牽手喊：2028藍白合光復台灣

國民黨立院黨團今舉行總召集人暨首席副書記長選舉，民眾黨前、現任主席柯文哲、黃國昌等人前往祝賀，續任的國民黨總召傅崐萁也向柯文哲等人表達，希望黃國昌可以續任民眾黨團總召，繼續合作。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2日）為推動人工生殖法修法，上午赴立法院拜會藍綠黨團，並現身國民黨團大會。國民黨團總召傅崐萁與藍委熱情迎接。傅崐萁當面致謝稱，「謝謝你，讓民眾黨和國民黨一起守護台灣民主自由的發展。」

柯文哲上午在在民眾黨主席黃國昌與民眾黨立委陪同下，現身國民黨團大會拜會，與國民黨團三長傅崐萁、書記長羅智強、林沛祥等人同台合影，拍照期間，柯文哲與民眾黨主席黃國昌同時和傅崐萁緊握雙手，象徵藍白團結。

傅崐萁致詞時，先以「活血歸來」形容柯文哲，台下藍白立委也送上熱烈掌聲。對於柯文哲自嘲「劫後餘生」，傅崐萁笑回，「走政治沒背兩三條不會大尾」。

傅崐萁表示，柯文哲受到非常偏頗的政治司法追殺，喪失了一段時間的人生自由，但這段期間，民眾黨為台灣貢獻服務的腳步從來沒有停止，在柯文哲指導與黃國昌帶領下，民眾黨團與國民黨密切合作，發揮強大的監督力量，讓賴清德獨裁專政的政權受到制衡，國會為台灣2300萬人守住伸張民權的底線。

傅崐萁接著表示，總統賴清德去年推動的大罷免是民主之恥，對在野黨領袖的拘禁更是21世紀令民主國家瞠目結舌的獨裁政權，賴清德「登基」短短一年半，在野黨受到強烈考驗，但國民黨與民眾黨強烈結合為人民發聲，完成過去30年各政黨在立法院不斷強調的民主法案，包括國會改革、財劃法修正、普發現金還稅於民、AI基本法、青年基本法、新住民基本法以及保衛台灣的軍人加薪法案等。

傅崐萁還說，他要向「好朋友」柯文哲主席：「謝謝你，讓民眾黨和國民黨一起守護台灣民主自由的發展」，他們堅守在野陣營，藍白的合作有這樣豐沛、亮麗的成果，相信2026的九合一選舉，在藍白共同協力下，一定能獲得最大的勝利，接下來就是2028光復台灣，讓台灣重回中華民國民主自由的懷抱，讓盡快結束「清德宗」元年，讓「清德宗退位」。

接著向黃國昌及民眾黨立委致謝後，傅崐萁強調，國民黨團一定會和民眾黨團持續合作、深化，讓台灣民主更加良性發展。

柯文哲隨後表示，今天最主要是來拜託大家，當時他是請民眾黨立委陳昭姿擔任不分區立委時，陳昭姿說有個畢生心願，就是人工生殖法的一些條文要過，他也答應列為民眾黨優先法案，結果他去坐牢一年，有卷宗有超過一萬頁要讀，直到上周二言詞辯論結束，他才有時間來處理這件事情，就是拜託大家幫忙，這也是他對陳昭姿的承諾，謝謝，沒什麼特別。

短短結束致詞後，傅崐萁追問，有沒有什麼心得感言？柯文哲打趣說，心存善念、盡力而為，但他要告訴大家，每天被關、被打、被修理，還要心存善念很困難，他可以忍受，但他身旁的人不行，所以他家現在最恨民進黨的是他太太陳佩琪，每天恨得牙癢癢，他會勸陳佩琪去上班，分散注意力，不然陳每天在家裡寫臉書，他很頭痛。所以就是「關關難過關關過，心存善念、盡力而為」。

