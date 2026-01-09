柯文哲拜會韓國瑜 韓國瑜送上首張「馬上幸福」春聯

立法院8日時審查《人工生殖法》修正草案，而最終委員會沒有共識，將擇期繼續審查。前民眾黨主席柯文哲不只為此案走訪國、民立院黨團，今（9）日還拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜親自贈送柯文哲「馬上幸福」春聯，還特別強調柯拿到的是第一張。

前民眾黨主席柯文哲帶著現任黨主席黃國昌、推動《人工生殖法》的立委陳昭姿、黨團主任陳智菡等人，到立法院拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜一見到柯文哲一行人也展露笑容歡迎、上前迎接，說一定要恭迎，並送上寫有「馬上幸福」的春聯，韓國瑜指出，這張春聯是他與副院長江啟臣聯名的第一張春聯，「祝福柯文哲柯市長、柯主席，新的一年馬上幸福」。隨後雙方進行閉門會議。

民眾黨在會後召開記者會，柯文哲表示今日來拜會韓國瑜是為了陳昭姿的《人工生殖法》特別拜託他，「我跟他講說，如果這個案子有到大會的時候再請他幫忙，他很客氣地說沒有問題，他會處理」，而對於民進黨立委王世堅原本要一同會面等問題，柯文哲表示「我沒有參與，不知道發生什麼事情」。

