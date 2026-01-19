柯文哲指營養午餐免費民粹、騙選票 蔣萬安：減輕家庭負擔

民眾黨前主席柯文哲指完全營養午餐免費是民粹、騙選票，台北市長蔣萬安今天（19日）表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他說，營養午餐免費是要孩子吃得營養又安心、減輕家庭負擔，台北也是物價最高城市，光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常。

台北市長蔣萬安19日表示，營養午餐免費是要孩子吃得營養又安心、減輕家庭負擔，台北也是物價最高城市，光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常。（中央社資料照）

台北市長蔣萬安6日宣布，推動台北市公私立國小、國中營養午餐免費，基隆、台中、高雄及台南等縣市接連宣布跟進。柯文哲昨天表示，完全營養午餐免費基本上是民粹的政治，騙選票非常有用。

廣告 廣告

蔣萬安今天上午出席「115年度市長與里長有約-信義區」活動，會前媒體聯訪時被問到柯文哲針對營養午餐免費政策的評論時說：「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」

蔣萬安表示，營養午餐免費，最主要是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得營養、吃得安心，二方面減輕這些受惠孩子的家庭負擔，也希望每一個孩子不會因為家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

蔣萬安說，大家看到的是台北市好像每個家庭可支配所得很高，但是台北市也是物價、生活成本最高的城市，在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常，因此營養午餐免費在這段期間，也謝謝很多朋友給予多方的建議，另一方面也看到很多地方給市府的支持。