柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平

苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。

國民黨主席鄭麗文，赴苗栗縣黨部出席主委佈達典禮，與縣長鍾東錦同台。(圖/TVBS)

「鄭主席加油！鄭主席加油！」接受黨員簇擁，國民黨主席鄭麗文沿途停留，合照握手，眾人齊呼：「主席好！」到苗栗出席黨慶暨縣黨部主委佈達典禮，她心繫的，是在今年九月才回歸藍營的苗栗縣長鍾東錦。

鄭麗文說， 「在我們鍾縣長的領導之下，我們縣民的滿意度也是最高的，對不對！」雖然鍾東錦在 2022 年曾因違紀參選被送進國民黨考紀會，還傳出引發黨內人士怨言，但鄭麗文用行動力挺，提名連任，似乎只是時間問題。

苗栗縣長鍾東錦則說， 「如果主席是要提名，我感覺也是很榮耀，但時間點我倒沒有很大的意見。」鍾東錦表示尊重黨的步驟。不過他的對手、民進黨已經拍板徵召議員陳品安參選縣長。6號中午，在苗栗同鄉會上，總統賴清德也把她一起拉到臺上造勢。

總統說： 「高材生喔！臺大財經系的高材生，很難得他又拿到法律學的碩士。敬請我們的父老鄉親，能夠栽培支持、疼惜陳品安，好不好？拜託一下。」

要助陳品安一臂之力，突破藍營鐵票區。不過，展望 2026 地方選舉，對藍營的最大課題，恐怕還是「藍白合」如何維繫。像是民眾黨前主席柯文哲就提醒，國民黨有很多「把戲」。

前民眾黨主席柯文哲：「不要再讓分了，那個讓3%、還讓6%，每天把戲很多。」對此鄭麗文則回應，「謝謝柯主席的關心。大家可能對上一次藍白合過程破裂失敗，還存有一定的陰影。我們這一次的藍白合，一定用最大的誠意和善意，同時透過公平、公開、公正的遊戲規則，提名出最適合跟最強的人選。」

走過2024的創傷症候群，換了一個班底，藍白合能否有不同結局，時間會證明。

