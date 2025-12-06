柯文哲指2026藍白合別再讓3%、6% 鄭麗文：大家對上次合作破裂還有陰影

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲4日合體民眾黨主席黃國昌，對於2026藍白合，柯文哲認為要比民調，還說不要再讓3%、6%。對此，國民黨主席鄭麗文今（6）日坦言，「大家可能對上一次藍白合作過程破裂失敗，還存有一定的陰影」，但這次藍白合一定會用最大誠意跟善意，透過公平、公正、公開的遊戲規則，幫在野選出最強的人選。

柯文哲4日和黃國昌合體直播，兩人談到2026藍白合。柯文哲先是說，鄭麗文對國民黨也是個衝擊，不用為了見面而見面，而且自己現在也不是黨主席，有事也是黃國昌去處理。

不過，柯文哲也給出建議，要黃國昌跟鄭麗文到時候就講清楚，規則訂清楚，時間到就比民調，「我們一定不會耍詐」，但重點是不要讓3%、6%。

鄭麗文今天在苗栗接受媒體聯訪，被媒體問到，怎麼看柯文哲說要用民調，還說不要讓3%、6%？鄭麗文表示，謝謝柯文哲的關心，「大家可能對上一次藍白合作過程破裂失敗，還存有一定的陰影」。

但鄭麗文強調，自己多次重申，這一次藍白合一定用最大誠意跟善意，同時透過公平、公正、公開的遊戲規則，務必要幫在野力量選出最強的人選。她說，謝謝柯文哲，未來希望藍白合作可以秉持她剛說的原則，順利成功。

