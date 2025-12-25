柯文哲挨28.5年？陳佩琪再爆氣揭300萬真相

▲柯文哲因態度不佳遭求刑28.5年徒刑，妻子陳佩琪爆氣還原「市長室300萬」真相。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞] 京華城案於24日完成全案言詞辯論，檢方指出，前民眾黨主席柯文哲在審理期間不僅言行失當，還放任支持者包圍地檢署，並透過社群圖卡曲解證人證述，認定其犯後態度不佳、不尊重司法，因而求處28.5年徒刑。對此，柯妻陳佩琪不滿反擊，質問「難道他要在庭上鞠躬、說謝謝起訴是不是？」並再度回應外界質疑的「市長室收受300萬元」相關爭議。

陳佩琪今（25）日在臉書發文表示，過去一年因顧慮「偵查不公開」而選擇噤聲，事後才發現該原則本應由檢察官遵守，卻未見相同標準、也不需負法律責任，反倒是她自己被法條嚇住，這一年才會比較少寫文章。陳佩琪直言，對於昨日辯論庭上公訴檢察官當庭激烈指責柯文哲，感到相當不滿，「伶牙俐齒的，比我罵老公還厲害，我才是最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧」！

陳佩琪指出，偵訊檢察官曾宣稱掌握大量「貪汙事證」，包括購買辦公室、2千萬元房貸、ATM存款、海外數位貨幣與冷錢包，甚至指控全家企圖「落跑去美國」；但實際上，相關偵訊檢察官並未親自出庭說明，而是由從未接觸過被告的公訴檢察官代為主張，讓她質疑程序正當性，並形容此舉如同「未曾照顧病父，卻指控醫師失職的天邊孝子」。

針對網軍最愛說的「市長室收受300萬元」，陳佩琪再次強調，柯文哲從未見過該筆款項，相關費用已由「中間人」用於辦公室裝潢，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」。她更不滿指出，柯文哲在庭上為自己辯白卻被認定為「態度不佳」，甚至遭求刑28年6月，反問：「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」

