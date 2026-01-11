即時中心／黃于庭報導

民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，目前政院版本將代孕脫鉤，前黨魁柯文哲為了此事拜會藍綠黨團，以及立法院長韓國瑜；而他事後更稱，民進黨反對代理孕母法案是「為反而反」，才會對陳人身攻擊。對此，民進黨立委林月琴反擊，當天連現任主席黃國昌都快閃發言，停留不到5分鐘，白營所提「優先法案」，卻被自家立委棄守。

林月琴日前審查該法案時提問，包含聯合國、及有在實行 #代孕 的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，我們應該如何防範？而民眾黨的回應為「販賣棄養本身就違法」，另她十分傻眼「用幾個字就有辦法解決這個問題？」；更何況這根本上違背公共政策討論核心，立法者在立法時應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險，而不是等孩子被傷害再處罰。

廣告 廣告

「照民眾黨的邏輯，所以先過再說，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？那為什麼不能在根本上預防？」，林月琴表示，兒童權利的核心是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」。如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨被拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神。

關於人工生殖審查時，林月琴強調，過程非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被柯文哲說「為反而反、不給討論」，她提出聯合國報告和其他國家面臨的現況，不是務實討論 嗎？又提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？

對此，林月琴狠酸，「柯主席，你要不要先看一下：那天委員會審查現場，誰是『全程』坐到底？」，她更質疑，柯文哲口口聲聲說這是民眾黨優先法案，那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？連黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到5分鐘。

林月琴痛批，民眾黨所提優先法案，先被自家立委棄守；接著又來斷章取義，把民進黨跨委員會委員從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事，而且當天召委規則很清楚：有舉手，就讓你充分發言。

最後，林月琴喊話柯文哲及民眾黨，要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由，「還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」





原文出處：快新聞／柯文哲挺代孕糗了！批綠營為反而反 她傻眼：「這白委」只待5分鐘

更多民視新聞報導

中國驚傳「這病毒」疫情爆發！台灣感染人數也上升 疾管署說話了

地牛翻身！日本岩手縣5.1強震 最大震度4

動作頻頻劍指何方？黃國昌今成立新北後援會 晚間再率團出訪華府

