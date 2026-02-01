柯文哲挺白營主席選新北：你要的是溫良恭儉讓的市長嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲1日站台致詞。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午於新莊成立新北市長競選總部，民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲親自站台致詞，力挺黃國昌參選，強調新北市要加快進步，需要一位不受傳統包袱束縛、講求效率與制度的新政治人物。

柯文哲致詞時指出，黃國昌一路在立法院「奮戰到最後一秒」，競選總部隨即在隔日清晨開幕，正好展現其做事效率與行動力，「這代表黃國昌是一個非常有效率的人，民眾黨做事也跟他一樣，非常認真」。他也坦言，民眾黨資源有限，過去1年承受不少政治壓力與清算，因此選戰只能在有限人力與資源下，追求最大效益，而競選總部本身正是這種精神的縮影。

柯文哲直言，新北市長年由兩大黨輪流執政，若要進步得更快，就必須引進新的政治思維與人物。他以自身8年台北市長經驗為例，強調城市治理不能背負過多傳統包袱，而黃國昌正是具備快速學習能力、做事認真且自我要求極高的人，「連減肥都能成功，我內心羨慕到嫉妒」，形容其具備高度毅力與執行力。

針對外界對黃國昌風格的批評，柯文哲也不諱言，社會上常說黃國昌「太兇、愛咆哮」，但他反問現場支持者，「如果有一天你看到不公不義，你需要的是一個溫良恭儉讓的市長嗎？」他強調，政治若只剩圓滑與討好，人民不會有好日子過，真正需要的是不花時間搞交際，而是把時間拿來解決問題的市長。

柯文哲並向新北市民喊話，新北市擁有全台最大的商機與社會動能，從城市到鄉村條件齊備，只差一個能讓體制動起來的領導者，「新北可以不一樣，只要你們選擇黃國昌」，未來的新北將講效率、講專業、講制度，讓市民清楚感受到改變的差異。

