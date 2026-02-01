柯文哲挺黃國昌戰新北「爆嫉妒」！「見1幕」不受控脫口真心

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌遵循兩年條款卸任立委，於今（1日）投入新北選戰、市長競選總部正式開幕，不只藍營趙少康來到現場相挺，捲入政治獻金風波的前主席柯文哲也來到現場以創黨主席身分致詞表達支持，細數黃國昌從政之路，其中柯文哲突爆出1句嫉妒黃國昌的真心話，瞬間讓現場氣氛熱度大炸開。









柯文哲細數黃國昌從中研院學者到立委、黨主席的從政歷程，並批評新北市交通與居住環境改變太慢。（圖／翻攝自黃國昌臉書）



柯文哲於黃國昌新北市長競選總部開幕現場擔任致詞，柯文哲一開口就點名黃國昌「在立法院戰到最後一刻」，緊接著今（1日）早啟動競選總部，認為黃國昌「非常有效率」，再度重談創黨以來不斷重複的內部狀況「沒資源」話題，預告接下來選戰也用最精簡人力、有限資源投入發揮。

柯文哲現身黃國昌新北市長競選總部開幕站台，脫口坦言自己「羨慕到嫉妒」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）





柯文哲批評新北市過去交通、居住環境「改變太慢」，認為新北市需要黃國昌，並細數他曾在中研院當學者，幫前總統蔡英文寫「十年政綱」，緊接著擔任立委、民眾黨主席等工作經歷，下秒提及自己看到黃國昌「拍海報」的照片，忍不住脫口：「其實我內心裡面已經羨慕到嫉妒的程度」，佩服他體態控制成果，柯文哲一句真心話爆出，馬上讓現場炸出笑聲。

若是國眾兩黨共推民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧大幅領先13.5%的民調結果引發討論。（圖／翻攝自黃國昌臉書）





隨後柯文哲還點名黃國昌立法院常引發討論的「咆哮」，提到自己有看到外界批黃國昌「太凶」、「都在咆哮」，但他有不一樣的觀點，希望外界依然能支持黃國昌。事實上，目前最新民調指出，新北市長選戰若促成「藍白合」，綠營蘇巧慧支持度為36.0%、國民黨籍台北市副市長李四川拿下45.8%，雙方差距剩下9.2%；若是國眾兩黨共推民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧則大幅領先13.5%，讓不少民眾黨支持者趕緊號召「拜託各位接到民調！民調唯一支持黃國昌！國昌能不能出線就靠大家了！」，不過也有網友搖頭：「難啊！」。

