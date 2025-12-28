柯文哲挺黃國昌選新北 鄭麗文：造勢活動不需過度解讀
（中央社記者劉冠廷台北28日電）備戰2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌昨天舉辦新北應援活動，前民眾黨主席柯文哲也現身助講。國民黨主席鄭麗文今天說，造勢活動不需要過度解讀、聯想，目前藍白合的進程氛圍，非常正面良好，她深具信心。
民眾黨昨天舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，為黃國昌參選2026新北市長暖身備戰，柯文哲也現身發表交保後首次助講，讚許黃國昌在民眾黨最危險時刻勇於承擔，相信黃國昌一定能給新北市全新未來。
鄭麗文今天下午參加紀念「連胡會」20週年活動，她在會前受訪時說，她與黃國昌之間的溝通是非常順暢的，對於民眾黨的造勢活動，不需要有過度的解讀、聯想；民眾黨是上下一心，前後2位主席團結一致，她看到的都是很正面的訊息，並沒有大家過度的揣測。
鄭麗文強調，到目前為止，有關於接下來藍白合作的一切進程、還有氛圍，都非常的正面和良好，她深具信心。
媒體詢問黃復興黨部議題，鄭麗文說，目前是由副主席季麟連負責重整、再造黃復興的工作；但不一定就是要恢復黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，希望未來不管是在組訓、組織以及未來選舉輔選等工作，都能夠擔負起重責大任。
針對連胡會20週年，鄭麗文表示，當時是一個非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人的重大政治決心跟擔當，恐怕很難看到當年連胡會成行；這也奠定了前總統馬英九8年執政兩岸和平交流繁榮，也帶給了中華民國外交休兵，以及國際參與的空間。
鄭麗文認為，如今兩岸關係再次戰雲密布，希望能夠再一次打開歷史窗口，搭起和平橋梁；也希望盡一己之力，讓大家看到兩岸人民是愛好和平，台灣社會是愛好和平，她一定會盡其所能，避免不幸戰爭的發生。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141228
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 57
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 26
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 20 小時前 ・ 14
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 271
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 8
字母哥無視潛規則「大車輪」灌籃引爆衝突 公牛痛批不尊重
密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo 在缺席 8 場比賽後，今（28日）強勢回歸。他全場砍下 29 分、8 籃板，率領公鹿以 112 比 103 擊敗芝加哥公牛，終結對手五連勝。然而，比賽結束前兩秒，Antetokounmpo 在公鹿領先 7 分、勝負已定的情況下，執意完成一記「大車輪」灌籃，此舉引發公牛長人 Nikola Vucevic 等人強烈不滿，雙方球員在終場哨聲響起後於場中央爆發激烈推擠衝突。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 5 小時前 ・ 3
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 85
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 23 小時前 ・ 162
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 119
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 2
藍白彈劾賴清德投票延到明年 黃揚明：在野黨要引蛇出洞
立法院26日通過國民黨團、民眾黨團共同提案，對總統賴清德提出彈劾。依照在野黨團共同提出的彈劾案時程表，將於2026年1月14日及15日舉行公聽會，並於1月21、22日召開立法院全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明；立法院將於4月27日依法舉行聽證會，並在5月13日、14日再度召開全院委員會，邀請總統進行第二次說明，經審查程序，彈劾案將於5月1......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 24