柯文哲掌民眾黨國家治理學院 486酸爆：看過不要臉的，還沒看過這種

記者李鴻典／台北報導

民眾黨28日布達一級主管人事，黨主席黃國昌將兼任政策會主任委員，創黨主席柯文哲為國家治理學院長。黃國昌說，未來由柯文哲領軍，將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨的國政人才，擴大社會連結。對此，時常評論時政的電商企業家486先生陳延昶嘲諷，從土城看守所到院長室，這大概是台灣政治史上最勵志的斜槓經典範本了。

民眾黨28日布達一級主管人事，創黨主席柯文哲為國家治理學院長。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

486先生說，一邊忙著在司法案件中尋找清白，來回土城看守所，一邊卻能腳上戴着電子腳鐐接掌『國家治理學院』的院長。這種一邊身陷司法爭議、一邊教人如何治理國家，這種臉皮之厚確實不是一般人能擁有。

486先生認為，這場人事佈局精彩與荒謬的地方在於：教材的真實性： 課程名稱是「國政班」，但學員們最想問的，恐怕是如何在國家司法的強力檢驗下，居然還有臉當院長之位。專業的精準度： 既然是治理學院，未來的課程是否會新增一門如何在官司纏身時保持政黨戰力？如何收錢不會發現？嘲諷的最高境界： 這種『不管外面風雨再大，如何在罵聲不斷中我依然昂首進學院的姿態，完美詮釋了什麼叫做政治界的平行時空。

486先生批評，當「治理」二字由一位深陷貪瀆疑雲的人物來背書時，這塊招牌顯然不只是在培訓人才，更像是在挑戰社會大眾對「諷刺」這兩個字的理解底線。

更深一層看，這不是什麼勵志故事，這是一個政黨對社會公開宣示它的排序：公共信任排在戰力之後，制度感排在動員之後。

486先生認為，「國家治理學院」四個字本來該代表的是標準、是自律、是讓權力能被檢驗、被追問、被約束。現在卻像是在說，治理其實不需要那麼多包袱，只要你夠硬、夠能扛、夠能帶隊，爭議就只是背景音。

最諷刺的是，這樣的學院真正培訓的，可能不是國家治理的人才，而是教你如何在風暴裡維持位置、如何在質疑中繼續錶演「沒事」。這不是平行時空，這是把公共倫理丟到一邊，直接告訴大家權力可以不必和信任。

第一屆開始招生，有資格限制，必須有前科的人才能報名！486先生大酸，看過不要臉的，還沒看過這種小醜！這絕對是台灣史上最高級的黑色幽默。

黃國昌布達民眾黨一級主管人事11位名單，柯文哲擔任國家治理學院院長（圖／民眾黨提供）

