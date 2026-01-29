柯文哲掌黨校牽動「藍白合」路線？ 綠委認為：國民黨恐怕更焦慮

外界關注柯文哲接掌民眾黨黨校後，可能牽動「藍白合」路線？綠委范雲認為，相關變化「藍營應該會比我們更焦慮」。 圖：范雲辦公室提供

[Newtalk新聞] 前民眾黨主席柯文哲接任民眾黨校校長（國家治理學院院長）後，外界關注其是否將進一步掌控黨內路線，並牽動黃國昌卸任立委後的影響力，以及藍白合作是否出現變數。對此，民進黨團今（29）日回應指出，民眾黨內目前呈現「兩個太陽」的狀態，相關發展恐怕讓國民黨比民進黨更加焦慮。

民進黨立委范雲表示，外界現在普遍關注的焦點在於，究竟是「黃主席」還是「柯主席」在民眾黨內具有主導影響力。她指出，從過往政策走向與藍白互動來看，黃國昌在不再擔任立委之後，將如何持續在民眾黨內發揮影響力，相關變化「藍營應該會比我們更焦慮」。

廣告 廣告

范雲認為，民眾黨內部權力與路線的消長，特別是在黃國昌卸下立委身分後，未來如何定位與操作，仍有待觀察，但這樣的變化，對國民黨而言恐怕更具不確定性。

民進黨立委張雅琳則指出，當前民眾黨內出現「兩個太陽」的局面，確實是各界高度關注的焦點。她表示，過去兩年黃國昌在政治路線上，基本上與國民黨立委傅崐萁站在同一陣線，「就是傅崐萁的小弟」，這樣的路線安排，反而可能侵蝕民眾黨自身的政治主體性。

張雅琳強調，接下來柯文哲這位前黨主席要如何重新發揮影響力，勢必牽動民眾黨內權力與路線的調整，而這樣的發展，「恐怕是國民黨要傷透腦筋的一件事情」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批藍營操作「親中疑美」 民進黨團轟鄭麗文：認賊作父、恩將仇報

鄭麗文稱「中國是親人」她轟：若中共不會骨肉相殘，為何飛彈對著台灣？