柯文哲接任國家治理學院長重掌黨內大權？ 駁「不要想太多」

民眾黨今天布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將任國家治理學院長，全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，外界關注是否會重掌黨內大權。柯文哲今天表示，過去他就很想開辦台灣的「松下政經塾」，從招募黨員、訓練黨員到成為公職，因此民眾黨主席黃國昌跟他討論時，他覺得不錯因此接任，「故事就這麼簡單，不要想太多」。

民眾黨28日宣布，創黨主席柯文哲將接任「國家治理學院院長」，柯文哲（圖）29日受訪表示，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好，他每次看到法律條文就想打瞌睡、覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作。（中央社）

黃國昌昨天在民眾黨中央委員會中，布達新一波一級主管人事命令，柯文哲為國家治理學院長，將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨國政人才，擴大社會連結，盼吸引更多有志之士加入民眾黨。

柯文哲今天上午出席第5屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會時受訪表示，過去他很想開辦台灣的「松下政經塾」，教育是一切基礎，政黨也一樣，從如何招募黨員、訓練黨員到成為公職，是他很想做的事，所以黃國昌跟他討論時，他認為不錯、可以接任，「故事就這麼簡單，不要想太多」。

至於民眾黨內「兩個太陽」如何與國民黨談合作。柯文哲說，兩個太陽可以合作，他看法律條文覺得很煩，可是黃國昌很有興趣，兩人分工合作，立法院交給黃國昌處理，他負責到南部辦訓練班；現在說什麼藍白合，更重要的概念是可以變「藍白分」，要分工合作，每個人都做最擅長、最習慣的事，這樣就好。

媒體追問，「藍白分」是否可能從分工合作變分手。柯文哲回應，世界上什麼事都有，「現階段感覺藍營的朋友們，每個都很玻璃心」，綠營每個都見獵心喜。他說，為什麼會有藍白合，這不是總統賴清德造成的嗎？台灣目前一切困境，賴總統要負最大責任。

關於陸籍配偶李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委。陸委會主委邱垂正28日表示，李貞秀必須在就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，建議可以「努力一下」。

柯文哲對此表示，這個問題已困擾民眾黨快一年，對於陸配從政權，政府可以訂定法律，但陸委會、內政部應明確訂出流程圖，告訴人民如何遵循，「李貞秀這個就是民進黨為什麼要逼死人民」，如果一年內繳不出放棄中國國籍證明的話，一年後就要被解職，這很奇怪。

另外，針對監察院長陳菊請辭一事，柯文哲說，如果健康狀況不行就請辭、好好養病，現在事務官有請假規定，但政務官沒有，凡事不要以個案來處理，要在個案中慢慢建立通則，變成通案的法律，利用陳菊的案子建立政務官的權利義務法案，這個合理。

至於陳菊辭職後誰適合接任監察院長，柯文哲說，他主張廢除監察院，趁這次審議總預算案，就把監察院預算全刪掉，不一定要修憲法，「現在修改憲法哪有可能？」全世界大部分國家是三權分立，就不要再搞五權分立，是很奇怪的制度。