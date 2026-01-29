柯文哲接任國家治理學院院長 指可藍白合也可「藍白分」

前民眾黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，引發各界關注柯文哲是否重掌民眾黨大權、黨內再現「2個太陽」。對此柯文哲直言，2個太陽可以合作，做自己擅長的事。

前民眾黨主席柯文哲表示，「2個太陽可以合作，所以每個人都做他擅長的喜歡的事情，像我當一個外科醫生，要去看法律條文都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，我們就分工合作，所以我就說那立法院就給你去處理，我以後專門到南部去辦訓練班。」

針對外界好奇在黨內「雙太陽」格局下未來藍白如何合作？柯文哲強調可以藍白合，但更重要的概念是「藍白分」，彼此分工合作。

前民眾黨主席柯文哲指出，「藍白合另外一個更重要概念可以變成藍白分 ，為什麼叫分？分工合作。」

記者詢問，「剛剛說藍白分，有可能從分工合作之後變成分手嗎？」

柯文哲回應，「我跟你講，世界上什麼事都有啊！我的感覺啦，這個藍營的朋友們每個都很玻璃心，那綠營的怎麼講，每個見獵心喜。」

民進黨立委范雲認為，「大家都非常的關注到底是黃主席還是柯主席，黃國昌代主席不當立委之後，那他到底怎麼樣在就是民眾黨裡面發揮影響力，應該藍營會比我們更焦慮吧？」

綠委認為，柯文哲要如何重新發揮影響力，勢必牽動民眾黨內權力與路線的調整，這樣的發展恐怕是國民黨要傷透腦筋的一件事情。