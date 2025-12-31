柯文哲推代理孕母！週五將拜會藍綠立委 林月琴: 黨團拜會就好

民眾黨前主席柯文哲週五將拜會立院朝野黨團，尋求支持代理孕母法案。資料照片



民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，盼代理孕母解禁，但因爭議太大，至今尚未成功。民眾黨前黨主席柯文哲在週五（1/2）赴立法院，拜會藍綠衛環委員會立委，爭取支持推動代理孕母，民進黨團副書記長林月琴今（12/31）天表示，昨天確實接到電話，柯文哲、陳昭姿希望拜訪每個衛環委員會立委辦公室，但黨團認為，在黨團一次統一拜會就好。

陳昭姿因先天性子宮發育不全無法生育，多年來她在民間積極推動代理孕母解禁，2024年被列入民眾黨不分區立委員名單、並順利進入國會後，陳就不斷嘗試推動《人工生殖法》修法，不過將近2年來，因代理孕母爭議太大，至今尚未成功。行政院會日前所通過的《人工生殖法》修法草案，僅放寬女女同婚與單身女性，並強調社會對於代理孕母仍無共識，因此脫鉤。

為了協助陳昭姿推動代理孕母，柯文哲將在本週五前往立法院，並爭取拜會藍綠衛環委員會立委。陳昭姿在接受《太報》電訪時證實相關消息，並表示2年前她被邀請加入民眾黨時，柯就承諾會幫她「圓夢」，最近柯結束京華城案言詞辯論後，就主動表達可以協助遊說，所以星期五會拜會各立委。

陳昭姿透露，目前辦公室已陸續聯絡各立委辦公室，並表示希望拜會見面討論代理孕母解禁，藍營態度相當活躍，預計週五早上就會陸續拜訪。

林月琴今天被問到相關問題時表示，昨天確實接到電話，柯文哲、陳昭姿希望拜訪每個衛環委員會立委辦公室，但黨團認為直接拜會黨團就好，不需要到每個立委辦公室。她說，民進黨團對《人工生殖法》非常重視，過去政策小組也討論過，對於人工生殖法也是支持的。

