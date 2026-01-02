柯文哲推「代理孕母」拜會藍黨團 傅崐萁：滿血歸來

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲為幫助自家立委陳昭姿，推動「人工生殖法」修法，今(2)日特別到立院拜會國民黨團，立刻獲得藍委熱情迎接，全場藍白互動和諧。至於是否會和民進黨見面，民進黨團總召柯建銘透露，他跟柯文哲應該會單獨碰面。

立院國民黨團總召傅崐萁VS.前民眾黨主席柯文哲：「滿血回歸，劫後餘生啦。」一番自嘲現場氣氛立刻熱絡，前民眾黨主席柯文哲，率領自家立委拜會國民黨團。

前民眾黨主席柯文哲：「這是我對陳昭姿的一個承諾，想說這有什麼困難，結果竟然搞了兩年，為了這件事來拜託大家。」短短致詞聊表心意，拍照環節柯文哲與黃國昌，更同時和傅崐萁緊握雙手，象徵藍白團結，只是難得來趟立院，是否有空見見院長韓國瑜？

廣告 廣告

前民眾黨主席柯文哲：「搞得就好像什麼黨對黨談判，我跟韓國瑜本來就是好朋友，這有什麼奇怪。」但說到老朋友，柯文哲與民進黨團總召柯建銘，不只同為新竹人更有20多年交情，卻因2022年新竹市長選戰生變，「雙柯會」有可能盡釋前嫌嗎？

立院民進黨團總召柯建銘VS.記者：「應該是單獨碰面，老朋友見面有怎樣的期待嗎。」兩人見面會聊些什麼，柯建銘沒有多談，新年後首個上班日，柯文哲變身說客替陳昭姿，爭取支持《人工生殖法》修法。

只是隨著兩年條款將至，陳昭姿立委任期剩不到一個月，若本會期修法還沒通過，陳昭姿會按約定卸任嗎？前民眾黨主席柯文哲說：「這個我們私下討論，黨內問題我們黨內會解決。」柯文哲幫忙代答似乎也讓，親自訂定的「兩年條款」埋下變數。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨「兩年條款」有變數？ 柯文哲：我們私下討論

柯文哲今赴立法院拜會朝野立委 將與柯建銘「單獨碰面」

柯文哲將為《代孕法》赴立院拜會 王世堅喊「沒問題」：隨時隨地都能碰面

