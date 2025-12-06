柯文哲提藍白合不要再讓3% 鄭麗文：用最大誠意與善意幫在野力量找最強人選

藍白合，鄭麗文說會用最大誠意與善意幫在野力量找最強人選。（圖／國民黨提供）

針前民眾黨主席柯文哲強調，2026藍白合只要規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，並強調民眾黨一定不會耍詐。對此，中國國民黨主席鄭麗文今天（6日）表示，此次藍白合會用最大的誠意與善意，透過公平、公開、公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量選出最適合跟最強的人選。

國民黨苗栗縣黨部今天在苗栗舉行黨慶活動，鄭麗文在會前接受媒體時作了上述表示。鄭麗文首先是感謝柯文哲的關心，但她也調侃說，柯主席可能跟對上一次藍白合作過程破裂，失敗還存有一定的陰影。

對於藍白合，鄭麗文說，此次的藍白合一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平、公開、公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出最適合跟最強的人選。她並感謝柯文哲，並期待未來藍白的合作能夠秉持她剛剛所說的原則，順利成功。



