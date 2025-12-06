柯文哲提藍白合別再讓3%！鄭麗文：可能對上次還有陰影 這次一定公平

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌開直播，談到藍白未來合作，柯文哲認為，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分，「讓3%、6%，實在太好笑」。國民黨主席鄭麗文今（6）日在苗栗出席黨慶受訪時被問及此事，鄭麗文說，大家可能對於上過程失敗還有陰影，而這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，並用公平公開公正的遊戲規則。

鄭麗文。（圖／國民黨提供）

鄭麗文今天出席苗栗黨慶活動，對於柯文哲的說法，鄭麗文說，謝謝柯主席的關心，大家可能跟對上一次藍白合作過程破裂失敗還存有一定的陰影，但是她多次重申，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選。

鄭麗文也表示，謝謝柯文哲主席，那麼未來也希望藍白的合作，能夠秉持她剛剛所說的原則，順利成功。



