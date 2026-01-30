柯文哲提「藍白分」稱什麼事都可能 國民黨：合作還是會繼續

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲提出「藍白分」字眼，稱可彼此分工合作。對於在野有沒有可能從分工合作變成分手？柯文哲回應，世界上什麼事都有可能。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今（30日）回應，若在野分裂將造成監督力量下降、便宜民進黨，因此藍白合作的格局應該是會繼續。

對於「藍白分」會不會從分工合作變成分工。柯文哲昨公開稱，世界上什麼事都有可能，就他現階段的感覺，藍營朋友們每個都很玻璃心，綠營每個見獵心喜，但「藍白」合就是總統賴清德造成的， 柯文哲批評，台灣目前一切困境，賴清德要負最大責任，「你就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」

廣告 廣告

國民黨立法院黨團書記長羅智強今則回應，政黨都有其主體性，有些差異是很正常的事情，但藍白兩黨在民主監督、制衡和追求未來政黨輪替目標的共識還是非常堅實。

牛煦庭接著說，民進黨的藐視民意、傲慢跋扈已經不是一次、兩次，如果在野黨在這個時候分裂或各走各的，就會造成監督制衡力量的下降，便宜了執政黨，也不利台灣民主發展；所以，即便民眾黨會做陣容調整，中間會需要新的一段磨合期間，但他認為，基於回應人民的期待，藍白合作的格局應該是會繼續。

此外，民眾黨主席黃國昌等人因應民眾黨內兩年條款，即將卸任立委職務，恐影響當前藍白合結構。牛煦庭表示，會有新的一批民眾黨立委進來，但他相信，藍白合作的格局應該還是會持續，不管是藍營支持者、白營支持者，甚至很多中間選民，期待在野黨聯合起來共同制衡執政黨的力量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

輝達傳在北市蓋第二總部？蔣萬安：目前沒相關訊息 一樣會給予協助

被問藍白會不會分手？柯文哲：什麼事都有 藍營朋友每個都很玻璃心