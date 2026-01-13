柯文哲撞名馬年太歲！命理師示警這2字當心

▲民眾黨前主席柯文哲與馬年太歲撞名，命理師「富聖老師」提醒，名字中帶有「文」或「哲」字的人要小心。（圖／嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將至，迎來「丙午馬年」，不少民眾開始關注新一年的運勢走向與犯太歲的影響，富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」指出，丙午年的值年太歲為「文哲大將軍」，除了特定生肖需留意之外，名字中帶有「文」或「哲」字的人，也可能與太歲產生命理衝撞，建議要安太歲、點光明燈求平安。

富聖老師說明，丙午年屬於「大火之年」，又被稱為「太陽火」，象徵陽性能量旺盛，整體運勢呈現逐步回溫的走向，加上正值三年九運中的第九運，對於求職、投資、創業而言，都是相對有利的一年。然而，火氣過旺也容易帶來副作用，像是情緒起伏大、人際摩擦增加，需特別留意心態與溝通方式。

廣告 廣告

在生肖影響方面，屬馬者於丙午年同時遇到值太歲與刑太歲，屬於變數較多的一年，職場與生活都可能出現波動。富聖老師建議，屬馬者今年宜低調行事，避免爭功諉過，以「平安過關」為首要目標。屬鼠者則逢沖太歲，象徵衝突與變動加劇，可能面臨工作、居住環境或人際圈的大幅調整，情感關係亦需特別謹慎，天外飛來的豔福，可絕對不是福。

此外，富聖老師特別提醒，今年值年太歲名號為「文哲大將軍」，在命理觀點中，姓名中若含有「文」或「哲」字，等同與太歲「同名」，容易在文書、合約、法律層面出現狀況。尤其「文」字在象徵上有「絆腳」之意，如同馬奔跑時最忌諱交蹄受阻，因此建議這類民眾在簽署文件、處理合約時務必反覆確認，避免官非糾紛。

至於化解方式，除了傳統的安太歲、點平安燈之外，富聖老師也提出結合現代生活的建議，例如在2月4日「立春」時節前後進行洗牙，象徵清除穢氣、轉換氣場；另外，透過捐血行善，也被視為以「小血」化解潛在血光之災，有助於降低意外與衝突風險，為新一年累積正向能量。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關鍵一役在高雄！醫見民調斷言「他」出線：與柯志恩伯仲之間

柯文哲跨界出家？撞臉泰劇《絕廟騙局》住持 網集體錯亂：很出戲

殺紅眼的初選內戰！前扁辦主任示警賴清德：恐爆台南倒、全台敗