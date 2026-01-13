柯文哲撞臉泰劇住持！網集體錯亂：很出戲

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 近日一則貼文在社群平台掀起熱議，有名網友分享，自己在串流平台Netflix收看泰國影集《絕廟騙局》時，越看越覺得劇中一名住持似曾相識，甚至直覺聯想到「在台灣好像常看到這個人」。沒想到一對照畫面後，赫然發現該角色的神情與外貌，竟與民眾黨前主席柯文哲高度相似，讓網友當場出戲，也意外引爆討論熱潮。

該名角色在劇中設定為「龍崁寺住持」，形象莊嚴卻暗藏玄機，與現實人物的既有印象產生強烈對照，也成為網路迷因發酵的關鍵。巧合的是，柯文哲近期在交保後政治曝光度不減，頻頻現身公開場合，包括直播發言、出席立法院黨團會議、為民眾黨地方選將站台，並與現任黨主席黃國昌、立委陳昭姿同台召開《人工生殖法》記者會，其政治聲量依舊維持高檔。

廣告 廣告

▲前民眾黨主席柯文哲意外與泰劇《絕廟騙局》中的住持撞臉。（圖／翻攝自Netflix）

貼文曝光後，短短一天瀏覽數即突破24萬，也迅速地在Threads、PTT等平台擴散，留言區更是一片歪樓，有人笑稱「因為這角色讓我很出戲，不能說很像，是根一模一樣」、「根本是本人，另一個平行世界」、「柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了哈」，甚至像到有人質疑「這是沒有AI改過的圖嗎？」

《絕廟騙局》為Netflix推出的泰國懸疑犯罪影集，主軸聚焦宗教包裝下的權力與金錢操作，探討信仰如何被行銷、被商品化，揭露看似神聖的宗教場域背後的灰色地帶。第一季已於2024年3月上線，第二季則於2025年12月推出。

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關鍵一役在高雄！醫見民調斷言「他」出線：與柯志恩伯仲之間

預言蔣萬安2026連任卡關？命理師喊攻2028總統：機會太大了

尾牙現場暴動！女企業家驚見「蔣萬安人氣」 他也認證：藍綠通吃