柯文哲撞臉泰國《絕廟騙局》和尚 網驚呆：越看越出戲

柯文哲與《絕廟騙局》「龍崁寺住持」外型神似。（圖／翻攝自Netflix）

泰國懸疑犯罪電視劇《絕廟騙局》第二季於2025年12月在Netflix上線，而近日有網友在社群平台分享，在觀看《絕廟騙局》時一直出戲，直言劇中一名和尚十分眼熟，「好像常常在台灣看到他」，才赫然發現其外型神似民眾黨前主席柯文哲，掀起網友熱議。

不少網友在社群平台Threads、網路論壇PTT發文表示，在Netflix看《絕廟騙局》時，意外發現「怎麼這個和尚越看越眼熟？怎麼好像常常看到他在台灣？」，認為劇中「龍崁寺住持」一角演員的外型與柯文哲神似。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示認同：「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「因為這角色讓我很出戲，不能說很像，是根本一模一樣」、「真假啦！太像了吧」、「終於有人跟我一樣覺得了」、「那個臉超像的」，「真的不是AI嗎」、「這是真的，不是換臉嗎」、「我一直以為是本人耶」、「阿北什麼時候去客串了」、「當初在看的時候，很努力壓抑自己的想像」。

Netflix《絕廟騙局》是一部泰國懸疑犯罪電視劇，劇情挑戰佛教徒的傳統思想，探討信仰營銷及宗教商業化的議題；第一季於2024年3月27日起上線，第二季也已於2025年12月4日正式上線。

