柯文哲攻頂玉山「差點遇難」？...徐如林憶當時「他不聽勸」：說不能走的路還硬要走

自然文學作家、知名古道探勘學者徐如林身為登山好手，時常帶領隊伍攻頂玉山。徐如林今（31日）於電台節目《新聞放鞭炮》提到，前幾年她曾帶領前民眾黨主席柯文哲爬上玉山，甚至差點出山難。

徐如林曾經帶領寶島聯播網總經理賴靜嫻、前民眾黨主席柯文哲等知名人物登上玉山。徐如林回憶，柯文哲當時的體力並不好，走路呼吸非常大，於是便要他走在後方，才能根據其體例調整速度，「那天他差點出山難」。

徐如林指出，當日天氣並不好，下了很大的雨，「本來國家公園勸我們不要上去，但因為很多人難得來一趟，覺得必須上去，那我也不可能放任他們獨自上山，只好跟著」。徐如林提到，當時柯文哲還是台大醫院的醫生，在手機還有訊號時，還在打電話交代病人注意事項等等，「當時的他還算是個好人」。

徐如林說，隊伍上山時，有遇到通往中央氣象台的北風氣象站的岔路，但那並不是此次隊伍要走的路，「結果下山時，柯文哲與另一名體力同樣比較差的隊員就走錯了，跑到這條通往北風氣象站的路」。

徐如林指出，那位體力較差的隊員因為衣服單薄，導致失溫，所以柯文哲就把他的衣服給這位隊員穿，「當時我們隊伍已經下山了，雖然整路都在喊著柯文哲他們的名字，但風雨很大，不可能因為他們而不下山」。

徐如林表示，後來將隊員們安置在排雲山莊後，便找了幾位原住民幫忙，跟他們說，還有2位隊員在山上，趕緊將他們救回來。徐如林指出，事後她跟柯文哲釐清怎麼會脫隊時，柯文哲就說他是走到通往北風氣象站的那條路，「我就罵他，為什麼不聽勸，才這樣差點遇難」。

