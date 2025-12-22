柯文哲政治獻弊案辯論 小草標語大軍力抗「阿北騙錢」

柯文哲涉政治獻金弊案今辯論，他訂於明天進行陳述。（鏡報董孟航）

台北地院審理柯文哲弊案今（22日）針對政治獻金弊案進行辯論，傳喚柯文哲、李文宗及木可公司負責人李文娟兄妹出庭，庭訊前法院外一名男子持「阿北騙錢」等3面標語大喊，小草則是手持多面滿滿支持者手寫「我相信柯文哲」「柯文哲清清白白」的簽名字板隔街較勁，李文宗、李文娟部分完成論告及答辯，請求法官判無罪，柯文哲部分僅檢察官論告完畢，柯文哲及律師答辯訂於明天進行。

檢察官論告指出，柯文哲與李文宗、李文娟3被告，利用木可公司等侵占政治獻金，並以眾望基金會公益資金挪付民眾黨秘書長周榆修等人薪資及辦公室租金，共益侵占部分6234萬餘元，其中600萬元是柯文哲在辦公室等處收取；背信金額則為827萬餘元，柯文哲等人涉及掏空、侵占，檢察官告訴柯文哲「你的政治獻金不是你的錢。」

柯文哲的支持者手持「相信柯文哲標語」與對街持「阿北騙錢」的男子較勁。

李文宗答辯表示，自己原本低調，在本案中未涉不法，且他從未批判檢調放話媒體，但相關報導大都照檢方說法，形同對被告進行人格摧毀。李文宗說自己與與許芷瑜(橘子，通緝中)並不熟識，檢察官卻以雙方關係密切，有串證之虞為由羈押他，李文宗也特別感謝辯護律師唐于智一年來的陪伴與鼓勵及專業，希望法官判他無罪。

被檢方認定是木可公司人頭負具人的李文娟則表示，自己對法律無知，她是一名四處求職卻屢屢碰壁的失婚婦女，原本想有工作可以自力更生，不料這一年來卻飽受恐懼與煎熬，希望法官給她公正的無罪判決。

李文宗、李文娟今天辯論終結，訂年3月26日下午2點30分宣判，柯文哲今在法庭內未排到發言，訂明下午2點針對柯文哲涉公益侵占及背信罪嫌進行最終辯論，柯文哲表示，自己陳述不會很久，他的律師則表示，有200張投影片要在幫柯文哲答辯時播放，要花一些時間；12月24日則將對柯文哲、沈慶京、應曉薇就貪污罪部分結辯。

