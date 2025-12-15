柯文哲政治獻金案及京華城案 北院言詞辯論 檢全天論告貪污罪
台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天起進行言詞辯論程序，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京都9名被告到庭，檢察官將對京華城案涉及貪污部分進行論告。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
北院排定12日15日至18日進行京華城案行、收賄部分言詞辯論，先由檢察官論告，再由辯護人及被告辯論，辯論順序依序為柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇。12月19日進行彭振聲、黃景茂、邵琇珮言詞辯論程序。
北院今天上午起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、威京集團財務經理張志澄、前北市都委會執行秘書邵琇珮等被告。
李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。
柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，北院2日裁定應於裁判宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲不服提起抗告，請台灣高等法院自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。高院駁回抗告確定。
