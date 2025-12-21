柯文哲效應 主管妻盼夫提早退休

桃園市長張善政表示，中央不能因財政困難就砍公教待遇，這對公教體系人力素質及士氣影響相當大。（吳松翰攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，若也不副署立院三讀通過停砍公教年金，張善政憂心會嚴重衝擊公職待遇。他說，民進黨政府若每個法案都這樣搞，總會有一群受害者，先天不良又後天失調，2028總統、立委大選就不能太樂觀。

張善政感嘆，桃市府一天到晚都在簽公務員退休，且公家單位招不到人，影響整體人才素質，柯文哲案雪上加霜，讓公務體系氛圍不佳。某高層主管的太太直指「公務員這工作不能幹，太危險了！」盼老公提早退休，他還得與該部屬促膝長談幾小時，感受到公務人員體系「先天不良、後天失調」，前者是整個制度面對公務員不友善，後者則是民眾認為公務員易牽扯弊案，搞得大家風聲鶴唳。

他說，公務體系向心力變差是不爭事實，市府公務員一天到晚喊要提早退休，退休的確很多，公立學校和公家單位都遇到很大危機，中央不能短視因財政困難就砍公教待遇，這對公教體系人力素質及士氣影響相當大。民進黨政府若每個法案都這樣搞，總有一群人是受害者，《財劃法》讓地方政府受害，年金爭議也讓公教人員受傷。

張善政舉例，桃園許多產業加速擴充，需要很多土地，同仁審查時，甚至有案子從他上任至今3年都沒通過，他不能怪公務員，因審查更戒慎恐懼，卻又擔心耽擱太久，恐被業者誤會需「給好處」，感嘆現在公務大環境不利，絕對影響整體人才培養與積極作為。

對於教職體系，張善政舉例說，他曾在台大教書，知道近年台大土木系某組別招聘教授竟只1人應徵，且那人後來也被新加坡高薪搶走。理工背景人士在業界找工作容易，但教書薪水不好、退休金不划算，台灣各大學薪水跟港、星等地根本不能相比，現又有年金爭議，情況會更糟。