柯文哲新北合體黃國昌恐影響藍白合？鄭麗文：不需過度解讀、聯想

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨於新北市新莊宏匯廣場舉行「為新北應援」活動，創黨主席柯文哲交保後，首場公開復出大型活動就獻給幫黃站台；媒體人邱明玉分析，柯此舉有「壓陣」意味，防堵黃國昌私下運作「藍白合」副市長模式，要他在新北市長選戰「戰到底」，也讓外界關注是否會影響後續「藍白合」。國民黨主席鄭麗文今（28日）表示，對於民眾黨的造勢，不需要過度解讀、聯想，她對接下來藍白合進程，深具信心。

鄭麗文下午出席「連胡會20週年」活動，會前接受媒體聯訪，被問到是否希望比照「連胡會」，改善兩岸關係？她表示，是的，當時是個非常歷史性的創舉，也是一樣的，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，恐怕也很難看到當年「連胡會」的成型。

鄭麗文表示，雖然在很多的壓力、攻擊，但也看到當年「連胡會」有非常非常豐碩的重大成就，也奠定接下來馬英九總統8年施政，兩岸和平交流繁榮，也帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與空間，更是不管在服務業、由旅遊業所帶動的中國學生、中國遊客種種的榮景、印象油然深刻，尤其民進黨所造謠生事的種種問題，從來不曾發生。

鄭麗文說，如今時光飛逝，白駒過隙，一晃眼，20年過去了。令人感慨的是，如今兩岸關係再次的兵凶戰危，戰雲密佈，我們希望能再次打開歷史的窗口，搭起和平的橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生，所以在這邊，也希望盡一己之力，讓大家看到，兩岸人民、台灣社會是愛好和平的，一定會盡其所能，來避免不幸戰爭的發生。

有媒體提問，對於近期「鄭習會」吵得沸沸揚揚，台大政治系名譽教授明居正認為，如果相信習近平有點太離譜了，為什麼比較相信中共總書記習近平，而不相信總統賴清德？鄭麗文回稱，明老師的話，不值一提，也不值得回覆。

現場記者又問，怎麼看昨天柯文哲幫黃國昌站台，媒體人認為這並非單純力挺，有「壓陣」的意圖，希望黃國昌在新北市長選戰「戰到底」，這樣藍白合是不是可能會破局？預計何時再與黃國昌會談？鄭麗文指出，跟民眾黨、黃國昌之間的溝通是非常暢通的，隨時有需要，都可進行深刻的溝通，沒有問題。還有，對於民眾黨的造勢活動，她覺得也不需要有過度的解讀、聯想，在她看起來，也是民眾黨上下一心、前後兩位主席團結一致，看到的都是很正面的訊息，並沒有大家過度的揣測。

鄭麗文強調，到目前為止，有關於接下來藍白合作的一切進程還有氛圍，都非常的正面和良好，「我是深具信心的」。

