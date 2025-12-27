柯文哲新北造勢 蘇巧慧：面對一對一選戰、爭取過半認同

2025年12月27日新北市／立委蘇巧慧(右二)27日出席三重天后宮70周年廟慶活動，會前受訪被問到與白營同日在新北造勢跑活動，表示自參選以來自認是面對「一對一的選戰」，最大的目標是要爭取過半認同。（吳嘉億攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧，今（27）日前往新北市三重區參加天后宮70周年廟慶活動，活動前接受記者聯訪時被問到，同樣有意參選明年新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌也在新莊辦造勢活動，民眾黨前主席柯文哲夫妻檔也會現身。蘇巧慧表示，從參選以來，一直認為是面對一場「一對一的選戰」，自己也朝這方向努力，強調最大的目標就是要爭取過半認同，會勤走基層握遍每一雙手，讓更多人認識黨內議員候選人，一起讓新北市成為更好的城市。

媒體記者追問柯文哲剛交保就與妻子陳珮琪連袂現身，蘇巧慧回應，相關的案件既然已經是在司法的程序中，大家就尊重司法，也希望國人都尊重司法。

被問到父親、前台北縣長蘇貞昌是否是壓力時，蘇巧慧重申，當年的蘇貞昌讓台北縣能夠脫胎換骨變成現今的新北市，就如鄉親說的，父親做事讓中和都不會再淹水、讓二重疏洪道從髒亂變美麗，大家都非常的有感。現在換她上場，會用自己的經驗與能力，與黨內議員團隊的力量，一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好、更漂亮。

