柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地long stay。

柯文哲回應，藍白整合還是需要過程，選擇適當的時間比民調，合組最強的競選團隊，「我個人對張啓楷有很強的信心」，嘉義市在台灣民主政治史上就是很特別的地方，很容易跳脫傳統政治，很容易接受新觀念、非主流政黨。此外他稱，張啓楷是目前民眾黨在嘉義市最強、最適當的候選人，「我認為會贏啦，我就當你的選舉總幹事，住在這裡」。

對此，張啓楷表示，柯文哲一直說嘉義是民主聖地，今天要做出重要宣布，「柯主席要當啓楷的競選總幹事，而且要在嘉義long stay」，以後不只小草，很多嘉義民眾會常常看到柯文哲，2天大概密集安排了1、20個行程，以後會變成常態，一定會贏。

張啓楷指出，嘉義很多民眾非常喜歡柯文哲，上次總統大選拿了將近4萬票，與國民黨候選人、新北市長侯友宜，以及總統賴清德非常接近，很多路邊民眾都會說「幫阿北加油」；不僅如此，他又稱，柯文哲來到嘉義擔任競選總幹事，民眾黨中央與地方資源會整合。

至於藍白合走向，張啓楷說，目前還在進行當中，有媒體說國民黨一定會禮讓，當然過程要看如何整合，必要時會透過民調機制，選出最強的，「藍白加起來當然比民進黨更大，怎麼會沒有勝算？」

對於整合時間表，張啓楷則認為「越快越好」，最晚希望在農曆年前，也就是2月15日，「主席有跟我說，他這個總幹事1天工作16小時，必要還可以延長，吃飯5分鐘就夠了」。

媒體詢問，會不會認為今年選戰特別激烈？柯文哲說「也沒有什麼特別激烈，平常心啦，每件事都盡全力去做」；而在嘉義long stay住處在哪？他則表示，住很簡單，1個筆電、1個睡袋就夠了。

