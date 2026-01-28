柯文哲新工作曝光！ 黃國昌任命出任國家治理學院院長

民眾黨主席黃國昌（左）、前主席柯文哲（右）。 圖：周煊惠／攝（資料照）

布局 2026 選舉，民眾黨今（28）日布達新一波黨中央一級主管人事命令，黨主席黃國昌將兼任政策會主委，創黨主席柯文哲則接任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員等。黃國昌指出，本次人事調整，要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。

民眾黨今召開中央委員會，會後發布新聞稿指出，黃國昌今公布最新一級主管人事命令，包括：柯文哲為國家治理學院院長、邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長；文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任 2026 選戰工作平台網路作戰計畫－－大新竹示範區召集人。

黃國昌說，邀柯文哲出馬擔任國家治理學院院長，更具有指標性意義，柯常掛在嘴邊的一句話「眾人的智慧會超越個人的智慧」，正是國家治理學院2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標，未來，由身經首都市長選戰、總統的大選的柯文哲領軍，將更全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，不僅是強化本黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨，為台灣的未來布局。

至於組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌提到，組織扎根是 2026 的關鍵，行政後勤則需具靈活性，讓黨務運轉更順暢；而在文宣空戰、輿情回應、國際交流上，也須持續秉持「迅速、精準、不抹黑」的原則，在既有基礎上，進一步和選民溝通，傳達民眾黨理念、即時澄清他黨攻擊，同時也要持續拓展國際交流與對話。

