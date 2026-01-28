柯文哲新工作曝光！ 黃國昌：將出任「國家治理學院院長」

黃國昌表示，柯文哲將出任「國家治理學院」院長。（圖：民眾黨提供）

民眾黨今天（28日）公布一級主管人事命令，民眾黨前主席柯文哲將出任「國家治理學院」院長。民眾黨主席黃國昌說，柯文哲將領軍開辦「國政班」及候選人訓練課程，吸引更多人加入民眾黨。（請聽AI報導。）

民眾黨指出，這些一級主管人事命令包括，柯文哲將出任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。

黃國昌強調，這次人事調整正要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓第一線拚選戰的夥伴能全力投入選戰與地方服務，邀柯文哲擔任國家治理學院院長更具指標性意義，柯文哲常掛在嘴邊的一句話，眾人的智慧會超越個人的智慧，這正是國家治理學院2020年成立理念，以共融社會、國家治理為目標。

黃國昌表示，未來由參加過首都市長選戰、總統大選的柯文哲領軍，開辦國政班、候選人訓練課程，不僅強化民眾黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨，為台灣的未來布局。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。