柯文哲新竹督軍！談大新竹「布局2026」…會議獨缺高虹安

2026年地方大選進入關鍵備戰期，台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨（15）日親自前往新竹黨部督軍，與大新竹地區黨公職及擬參選人會面，正式吹響「2026大新竹戰局」進攻號角。不過會議中未見新竹市長高虹安的身影。​

會議陣容齊備，除了柯文哲親自參與外，台灣民眾黨秘書長周榆修、副秘書長黃成峻，以及政策會執行長賴香伶亦到場出席。

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠認為，新竹作為台灣民眾黨的重點指標區域，柯文哲的親自坐鎮意義非凡。（圖／民眾黨新竹黨部提供）

柯文哲在致詞時表示，2026年的選舉是台灣民眾黨落實地方治理、深耕基層的關鍵一役。他指出，大新竹戰略區塊不僅是政黨發展的堡壘，更是展現「第三勢力」治理能力的實驗室。他期許每一位準候選人都要成為「最強精兵」，不僅要熟悉市政議題，更要透過數位與實體的結合，與選民建立緊密連結，​凝聚團結氣勢，目標「大新竹全線突圍」

台灣民眾黨新竹黨部主委邱臣遠表示，新竹作為台灣民眾黨的重點指標區域，柯文哲的親自坐鎮意義非凡，為基層注入了強心針。​邱臣遠強調，面對即將到來的2026挑戰，黨部已做好萬全準備，將以最紮實的陣容與政見，爭取為大新竹服務的機會，開創地方政治的新氣象。

