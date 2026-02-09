柯文哲新竹縣帶小雞掃街！2參選人「互卡C位」柯Ｐ險跌倒 離譜畫面曝

記者羅欣怡／新竹報導

民眾黨創黨主席柯文哲接連2日在新竹宣講，昨（8日）一早更是頂著寒風在黨部主委邱臣遠陪同下，陪小雞深入市場掃街。不過有意角逐竹北市長的新竹縣議員林碩彥，以及竹北市民代表游雅婷卻在鏡頭前上演「卡C位」的保「位」戰，雙方甚至事後在臉書發文時，都技巧性的「消失」對方，引發民眾黨小草不同的聲音。

柯文哲昨日在邱臣遠陪同下，前進竹北天后宮以及市場發紅包，還意外巧遇有意參選新竹縣長的國民黨立委徐欣瑩，雙方在寒暄後，柯文哲也準備接受媒體聯訪。

邱臣遠整理頭髮時，一旁的竹北市民代表游雅婷、新竹縣議員林碩彥上演「卡位戰」。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

但在聯訪前，有意投入2026選戰的擬參選人都想卡位，站在柯文哲身邊。畫面中，邱臣遠已經穩穩站在柯文哲右手邊，老神在在的拿著手機自拍順順髮型，同一時間，柯文哲的左手邊就有點「狀況」。

林碩彥硬要卡在柯文哲身邊，引發游雅婷不滿。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

原本已經卡好位置的竹北市民代表游雅婷，被林碩彥推了一下肩膀，林碩彥順勢就想卡在兩人中間，這時游雅婷「欸」了一聲，柯文哲立刻出聲「不對、不對」，接著把游雅婷拉到自己前方，林碩彥只能被迫站後排，游雅婷開心的比出「YA」手勢；不過林碩彥仍不放棄，拉著柯文哲的手要他「過來、過來」，沒想到柯文哲腳步沒站穩，踉蹌了一下，保「位」戰上演1分多鐘，終於搞定位子。

游雅婷C位保住，還開心比YA。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

畫面透過YT《民眾之聲》直播曝光後，也引來不少小草的討論，紛紛留言「如果自己在當地有經營有做事，應該不用這麼認真的卡位吧」、「林碩彥從頭到尾在擠什麼啊，鏡頭也一直卡在柯P前面，不想看你好嗎」、「卡位之戰」、「搶當C位仔就算了，還強拉阿北的手，這位男士是要多不禮貌啊！」「林×彥好會搶光喔」、「搶位？很難看欸」、「戴墨鏡那個很沒有水準 一直卡位 雅婷都站好了」。

林碩彥還試圖拉柯文哲換位子，導致柯文哲沒站穩，踉蹌了一下。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

