柯文哲日前曝「自動請纓住南部」引參選聯想...王義川指柯可能效仿「韓國瑜模式」：每天騎腳踏車走平民路線

日前民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲合體開直播，柯文哲在直播中脫口「自動請纓去住在南部」，引發外界聯想；資深媒體人周玉蔻也發文指，其2026很可能去台南選市長，可能性接近100%。對此，民進黨立委王義川昨（6日）在政論節目指出，若柯文哲到時候選擇參選台南，將效法韓國瑜走平民路線，並稱柯還有影響戰局的實力。

周玉蔻發文說，柯文哲脫口「自動請纓去住在南部」這番話的背後劇本不能掉以輕心，如果一審判決宣布、定讞前還可以選2026，「我判斷他去台南或高雄參選市長，台南目前可能性更高的機率接近百分之百」。

廣告 廣告



對於柯文哲南下參選的可能性，王義川昨在三立談話節目《驚爆新聞線》分析，柯選的機會是有，其實不管一審有沒有罪，柯文哲都能選，包含台南市、高雄市等。



王義川說，柯文哲如果要選，會看民進黨在台南、高雄提名的人選，來決定要不要選。他解釋，因為柯文哲下去選，必須要有主題，假設要選台南，就會每天騎著腳踏車，去到七股、北門的海邊看光電板說「民進黨怎麼都搞這些」，屆時就會走韓國瑜路線、平民路線。



王義川指出，柯文哲很有可能會以這樣的模式參選，因為柯如果把鎂光燈都吸到南部去，黃國昌在北部就沒有了，在北部看到黃國昌每天都在台北地檢署，接下來案子會陸陸續續被叫去問，所以柯文哲仍有影響戰局的實力。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

民進黨2026誰出戰桃園？卓冠廷指王義川「未主動」爭取：但該做的事都有在做、背後想法應該是「尊重黨的徵召機制」

質疑北市圖利輝達遭罵翻？...王義川回應《放言》「在談制度」：不是個案、也無關輝達...提醒「公務員要小心」