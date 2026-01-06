柯文哲日前會柯建銘談總預算 民進黨團喊話：盼「綠白合作」起點

記者盧素梅／台北報導

民進黨團上午舉行「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會。（圖／翻攝民進黨團YT）

民眾黨前主席柯文哲日前拜會立院藍白黨團，民進黨立法院黨團誠懇115年中央政府總預算與國防特別條例相關議題，外界關注是否有「綠白合作」可能性，對此，民進黨立院黨團今（6）日表示，民進黨方面已誠懇請託，希望民眾黨能支持年度政府總預算與國防特別預算，並期待以「預算付委審查」作為朝野進一步合作的起點。

民進黨團上午舉行「人民蒼生為念 全民福祉不能斷 預算審議不能拖」記者會指出，已經是新年了，但是今年度的中央政府總預算還未付委審查，導致新興計劃包括治水預算、TPASS2.0以及生育補助一胎10萬元，還有1.25兆的國防特別預算，喊話藍白趕快付委審議。

民進黨團幹事長鍾佳濱鍾佳濱指出，柯文哲日前到訪立法院，已相當清楚地展現民眾黨在新年度希望扮演「具有影響力的關鍵少數」角色；對此，民進黨團總召柯建名也誠懇向柯文哲請託，希望年度政府總預算、國防特別條例及相關特別預算，能夠獲得民眾黨的支持。

鍾佳濱提到，柯文哲當時並未推辭相關請託，只是謙虛地表示自身影響力未必如外界想像般巨大，但民進黨仍期待，在柯文哲的影響力之下，能促成民眾黨與民進黨之間進一步合作的可能性，而這樣的合作起點，民進黨希望能從「總預算與國防特別預算交付委員會審查」開始討論。

媒體詢問，柯文哲到訪後，是否成為「綠白合」契機？以及民眾黨內部未來人事與路線變化？鍾佳濱回應，民眾黨所謂的「兩年條款」是其對社會與支持者的承諾，至於內部規範如何執行，民進黨予以尊重。

鍾佳濱也認為，民眾黨立委黃國昌表達將於二月辭去立委職務，並投入縣市長選戰，這屬於其個人規劃；而未來台灣政黨之間，無論是合作、分工或競爭，都是民主政治的常態。

