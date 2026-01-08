柯文哲明閉門訪韓國瑜談代孕、總預算 傳王世堅也想參加

柯文哲預計明（9）日到立院拜會立法院長韓國瑜，除要討論《人工生殖法》以外，據悉也不排除談到總預算案。圖為兩人在2024總統大選前就藍白整合進行討論。（翻攝自韓國瑜臉書粉絲專頁）

前民眾黨主席柯文哲上周為推動《人工生殖法》代孕解禁，與白委陳昭姿到立院遊說藍綠黨團及立委，並預計在明（9日）下午到立院拜訪立法院長韓國瑜，全程閉門，除了主要討論的《人工生殖法》以外，由於話題不設限，所以也不排除談總預算案。但據悉，綠委王世堅聲稱「舊識」，所以也表達想參與該閉門會議。

據悉，柯文哲將在9日下午1時40分許，親自到立法院會客室與韓國瑜見面，由於主要是為《人工生殖法》代孕解禁而來，因此與會白委包括陳昭姿，但身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，且「不設限話題內容」，所以也不排除有機會討論到總預算案。不過韓柯會面時將全程閉門，不對外公開。

但據了解，王世堅表達因為與柯文哲、韓國瑜是「舊識」，所以明日也想一同與會敘舊。

柯文哲擔任台北市長期間，韓國瑜為北農總經理，並與當時為台北市議員的王世堅在議會質詢時屢爆金句，包括「流氓也可以喝水」、「問世堅情是何物」等，至今相關影片仍在網路上瘋傳。

