柯文哲昔稱｢賴當選外資跑光｣今台股上3萬 林楚茵：信藍白台灣倒楣

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台北股市5日一舉衝破3萬點大關，來到30106.31點，創下歷史新高，「護國神山』台積電單日大漲85元，收在1670元。然而，涉貪遭起訴的前民眾黨主席柯文哲2023年選總統時曾唱衰若總統賴清德當選「外資全跑光」。如今台灣迎來經濟榮景、台股屢開紅盤，狠狠打臉柯文哲，民進黨立委林楚茵不禁感嘆：「信藍白台灣倒楣」。

2023年各陣營在打總統選戰時，柯文哲接受專訪宣稱，賴清德如果當上總統首先是戰爭的風險當然會變高，再來就是經濟必定會變差，光是兩岸關係緊張，外資就全部跑光了。不過，賴清德上任以來，台股指數屢創新高，在新年剛開始更一舉衝破3萬點大關。

廣告 廣告

對此，林楚茵5日在臉書發文寫道：「馬英九當年要把台積電賣給紫光，好在蔡英文前總統守下，才有現在的1670元台積電；柯文哲2023年看衰賴總統，但賴清德總統執政邁入第2年，台股就突破三萬點。」林楚茵打臉直呼：「事實證明，信藍白台灣會倒楣！」

林楚茵直言：「藍白整天喊民不聊生、唱衰台積電，是不是該閉嘴了？」並指出：「「藍白說『不』的事，就是台灣該做的事！國防也一樣。國民黨狂卡總預算、8年1.25兆國防特別預算，阻礙台灣強化國力。不做國防，台灣的好經濟是要讓中國收割嗎？台灣經濟強，國防更要強。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲動作頻頻被解讀直指2028 鈕則勳解析 4 大政治盤算

爆綠派人放話再搞黃國昌 柯文哲嗆：一定焦土政策