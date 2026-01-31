「柯文哲時代取消」 北市議員籲蔣萬安恢復「滅鼠週」

台北市議員王欣儀呼籲蔣市府展現魄力，恢復柯文哲時代取消的滅鼠週，全市同步滅鼠。翻攝王欣儀臉書



台北市大安區驚傳國內今年首例漢他病毒死亡個案，環保局在死者住家周遭發現老鼠呈陽性反應。市議員王欣儀指出，許多大安區里長陳情，郝龍斌市長時代每年都會辦理的「滅鼠週」，在前市長柯文哲任內取消，造成北市滅鼠政策缺乏「系統性、同步性」，她希望蔣市府展現魄力，評估恢復全市或全區同步的滅鼠行動。

王欣儀指出，在郝龍斌市長時代，北市每年10月會同步辦理「全台北市滅鼠週」，在跨局處及鄰里同步行動下，效果顯著，但自從該政策在柯文哲時代取消後，各里只能單打獨鬥滅鼠。

王欣儀說，此事凸顯台北市缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策，有些里長深知環境衛生重要性，仍在每年11月自行辦理滅鼠週，發放滅鼠餌劑並宣導。但老鼠活動範圍不分里界，僅靠少數里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本。呼籲市府評估恢復全市或全區同步的滅鼠週，由市府統一採購、宣導，並統一時段投藥，才能有效減低鼠群密度。

對此，環保局回應，接到衛生局通報後，1月23日當天就安排人力針對周邊半徑200公尺使用稀釋10倍之漂白水執行環境消毒及孳生源清除，共動員8車29人，使用49公升漂白水，消毒面積達9800平方公尺。下周將結合衛生局、區公所加強整頓環境。

環保局表示，每年採購滅鼠餌劑，去年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可滿足民眾滅鼠需求，民眾可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。

環保局也提到，早期農業部動植物防疫檢疫署辦理「全國滅鼠週」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等，全國取消，改以強化平時防治及整頓環境為主。

