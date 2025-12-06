【論壇中心／綜合報導】前民眾黨主席柯文哲12月4日和現任民眾黨主席黃國昌一起直播，黃國昌提及，明年2月1日後還是會陪新立委們開會，「當我們有機會改變一個城市，才有機會改變這個國家」，而柯文哲則是自爆「自動請纓要去住在南部」，更表示明年2月1日後還會有很多事務要黃國昌處理，除了本身要面對選舉、帶領議員，同時還需兼顧立法院事務。

無黨籍桃園市議員于北辰今日在《頭家來開講》節目中指出，這個直播確定了兩件大事，第一個是「黃國昌2月1日後定不是立委」，第二個就是柯文哲已經擺明了「要黃國昌去選舉」，屆時黃國昌不是操盤手，民眾黨的操盤手「回歸柯文哲」，聽懂柯文哲話的黃國昌表情真的非常難看，于北辰表示，當時柯文哲延攬黃國昌進入民眾黨有一個但書，就是「不能干涉黨務」，但是柯文哲千算萬算沒算到自己會進土城，逼不得已才叫黃國昌暫時代理，因此黃國昌只能算是「代理主席」，這也是為什麼陳佩琪三番兩次提到「謝謝黃國昌幫我顧著民眾黨」，言下之意就是「民眾黨是我們柯家的財產，不能姓黃」，因此想拿回主導權就只有一個辦法，叫黃國昌去選舉，讓柯文哲來操盤，就是想告訴黃國昌「我才是黨主席，你不是下棋的，你是棋，下棋的是我柯文哲」。

對於柯文哲與黃國昌的直播，媒體人詹凌瑀表示，這場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。

原文出處：柯文哲暗示2026不缺席？議員直指直播確定「這事」

