柯文哲曝宜蘭藍白合"已對接" 談陳佩琪選北市:只會助選

前民眾黨主席柯文哲，今天到宜蘭輔選陳琬惠，被問到藍白合進度，他說國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，已經有團隊對接，另外，傳出民眾黨主席黃國昌，有意讓柯文哲妻子陳佩琪，參選台北市長，柯文哲表示，陳佩琪只會出來助選、不會參選的。

前民眾黨主席柯文哲，先前才到嘉義輔選，現在又到宜蘭力挺陳琬惠，到廟裡參拜，柯文哲站在C位，宛如民眾黨母雞。前民眾黨主席柯文哲：「國民黨的鄭麗文主席，跟民眾黨的黃國昌主席他們會去商量，但是據我所知應該是，雙方都已經有成立那個對接的團隊，所以應該會處理。」

藍白合還在喬，國民黨也還要整合，卻傳出國民黨主席鄭麗文，開出三條件，要求能勝選、抵擋得住司法攻擊，還要是藍白合的人，不過，鄭麗文否認，說是誤傳。國民黨主席鄭麗文：「所有的提名都是按照我們的規章跟遊戲規則，沒有針對任何的特別的縣市，提出特別的或者是額外的條件，所以那一些都是誤傳。」立委（國）吳宗憲：「國民黨這邊也是希望盡快底定，所以星期五同時有宜蘭跟台中都要協商，那如果協商不成的話，那還會有其他的機制來處理。」立委（民眾）陳琬惠：「地方就是努力的往前衝，那有關合作的部分就交給主席們來做討論。」

除了宜蘭，傳出黃國昌還點名，讓柯文哲的妻子陳佩琪，參選台北市長。柯文哲：「陳佩琪是幫大家助選那個沒問題的，她不會自己去選的。」不過，柯文哲先前和柯建銘喝和解咖啡，就有媒體報導，柯文哲不藍不綠，應該敬柯文哲而遠之。

前民眾黨主席柯文哲：「不管什麼藍白和綠白，我覺得最重要還是台灣最大利益、人民最大福祉，那其實還是所有的一切都是賴清德的一念之間，有時候還是忍不住要問，賴清德你為什麼讓台灣搞到四分五裂。」辯才無礙的柯文哲，卻甩鍋給賴清德，柯文哲想回歸政壇，恐怕得把政治立場說清楚。

