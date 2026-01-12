柯文哲曝賴清德曾表態支持代理孕母法案 綠黨團：勿情勒

立法院民進黨團今(12)日表示，針對《人工生殖法》朝野提出相當多版本，顯見這是社會關注的議題，因此應力求周延，「呷緊弄破碗」，但不要再情緒勒索賴清德總統。（圖擷取自民進黨團臉書）

立院衛環委員會日前審查《人工生殖法》修正草案，前民眾黨主席柯文哲表示，立委陳昭姿畢生心願是完成代理孕母法案，也提到賴清德總統也曾答應過陳昭姿，卻不了了之；立法院民進黨團今(12)日表示，針對《人工生殖法》朝野提出相當多版本，顯見這是社會關注的議題，因此應力求周延，「呷緊弄破碗」，但不要再情緒勒索賴清德總統。

黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團的態度一向是要落實討論，由於是社會矚目的議題，《人工生殖法》版本應該力求周延，如果率爾通過可能會影響到未來任何一個生命的權益，也會影響到婦女的權益。

廣告 廣告

他指出，儘管柯文哲前主席和陳昭姿念茲在茲，但立法院是全院合議，單一黨團或單一委員的提案，民進黨團都主張都要納入討論，所以在這個議題上，黨團的態度也是秉持這樣的立場，就是將任何立委提案的意見，民進黨黨團的版本都納進來，而在上週黨籍召委劉建國也踐行充分、落實討論的態度。

鍾佳濱呼籲，柯前主席跟陳昭姿不用急，「呷緊弄破碗」，過去民眾黨這2年長期跟國民黨合作無間，常常沒收討論、逕付二讀、黑箱協商，然後過水協商就黑箱表決，這樣的法案是罄竹難書，造成很多社會上的不公與不義，因此我們希望在野能夠記取教訓，落實立法院集體審議。

黨團書記長陳培瑜則說，陳昭姿確實在《人工生殖法》花了非常多的力氣，但是要再次拜託陳昭姿不要情勒賴清德總統跟副總統蕭美琴的，不要忘記正副總統在選舉時也答應過全台灣人民非常多事情，包含團結人民、國防自主、經濟發展，而這些行政團隊、總統府也好都已經在做了，不是只有在做陳昭姿的《人工生殖法》。

她指出，相信民眾黨的支持者更願意看見民眾黨的8席不分區立委是全方面照顧民生發展、經濟發展、國防自主、台灣主權的問題，而不是只在意單獨的一兩部法案，賴總統給全台灣人民的承諾都已經在做，也請大家看見這2年來行政團隊以及總統府的努力，也請支持預算跟法案，而不要讓立法院沒有實質協助國家進步的動力。

【看原文連結】