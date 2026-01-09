柯文哲曝陳昭姿成白委特例背後考量 黃國昌：任期最多到2028

前民眾黨主席柯文哲（左），日前為了白委陳昭姿（右）推動代理孕母入法前往立院拜會藍綠黨團。（翻攝陳昭姿臉書粉專）

民眾黨設有兩年條款，黨內8名不分區立委，除了遞補的劉書彬外，其餘都將在今年1月31日卸任，不過，力推代理孕母入法的陳昭姿去留一度引發黨內非議，昨（8日）還自曝和前民眾黨主席柯文哲談妥沒簽兩年條款，今（9日）柯文哲則說明，當初不覺得法案通過有難度，才承諾以完成法案為前提，另現任黨主席黃國昌則強調，陳昭姿任期最多到2028年。

陳昭姿去留近來成為民眾黨焦點議題，即將依約卸任的白委林國成及麥玉珍接力開酸，林說「留任是因為不及格」、麥則質疑難道留下來法案就會過，陳昭姿昨則進一步揭露，自己沒和柯文哲談定兩年條款，雙方談的是「代孕條款」，也就是以完成代理孕母入法為約定，成為白委中的特例。

柯文哲今下午率團拜訪立法院長韓國瑜，黃國昌、陳昭姿也同行出席，拜會完後，民眾黨團召開記者會，柯文哲被問及陳昭姿任期時，證實雙方確實以完成推動代理孕母法案為約定，柯文哲表示，當時他判斷這是民生議題，不涉及統獨、政黨利益、意識形態等，應該不困難，所以承諾陳昭姿，把代理孕母列為民眾黨優先法案，並讓她在任內完成法案。

黃國昌坦言，去年就知道陳昭姿「代孕條款」，但也非常清楚當初柯文哲設置兩年條款的苦心與目的，面對媒體詢問，若代孕相關法案持續未推過，陳昭姿是否會當滿4年立委？黃國昌回應表示，陳昭姿最多當到2028年，之後一樣要換人，換言之也就是能當滿4年任期。





