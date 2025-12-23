柯文哲最後言詞辯論！ 痛批北檢勾結媒體：士大夫無恥是謂國恥

社會中心／綜合報導

北院密集審理柯文哲案，最後言詞辯論倒數第2天，柯文哲下午走進北院，看上去相當放鬆，不過，在庭上快一個小時的陳述，他幾度哽咽，再次痛批北檢和特定媒體，直言「士大夫無恥，是謂國恥」，強調政治介入司法，就有律師分析，這樣的庭上發言，其實對審理是沒有幫助的。

柯文哲一身西裝筆挺現身北院，看到支持者，露出微笑，揮揮手打招呼，看上去心情相當輕鬆。

面對媒體提問沒有多做回應。連續8天的言詞辯論，進入倒數第2天，柯文哲把握最後機會，花了快1小時的時間做最後陳述，多次哽咽到說不下去。

柯文哲痛批北檢勾結媒體罄竹難書，「士大夫無恥，是謂國恥」，現在連大法官都不守法，他也問檢方「偵辦總統競選小物，要不要比照偵辦起訴賴清德總統」，也再次強調，自己沒有下達圖利，他完全沒有參與京華城案，只知道有送研議，這案件就是政治介入司法，柯文哲全程相當激動，旁聽席上也有支持者難過地掩面痛哭。





不過，在言詞辯論的關鍵時刻，這樣的慷慨激昂、砲火全開，究竟會不會影響法官後續判決？

非本案律師李育昇說，在法庭上的最後陳述，被告應該要就沒有構成犯罪或沒有積極證據等實體上的理由來進行答辯，但柯文哲卻利用這個機會來批評檢察官甚至總統，這些評論與本案的犯罪事實沒有任何關聯，法官不會列入考量，這樣的發言對案件審理是沒有任何幫助的。

究竟一審結果如何，就等明年3月26日揭曉。





