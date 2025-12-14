柯文哲最新近況曝光！陳佩琪反擊網軍「先生差點沒命」

民眾黨前主席柯文哲。（中時資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉案後持續成為外界關注焦點，其妻陳佩琪今（14）日再度透過臉書發文，披露柯文哲在家中的最新近況，同時不滿外界要求她「噤聲」，直言丈夫遭遇司法折磨、甚至一度命懸一線，身為妻子為何不能發聲，言詞相當強硬。

陳佩琪表示，柯文哲這幾個月返家後，原本仍專心投入寫書工作，但近期已停筆，轉而把心力全放在閱讀卷宗上。她感嘆，外界卻不斷對她冷嘲熱諷，甚至被網軍標籤為「那個愛寫臉書的落選人老婆」，還拿她與所謂「沒有聲音的第一夫人」相比，質疑她為何不保持沉默，彷彿「沒有聲音」才是女性美德、才值得尊崇。

對此，陳佩琪不滿反嗆，「沒有聲音就是最光榮的事嗎？」她強調，自己的先生在司法過程中承受巨大壓力與折磨，甚至「差點沒命」，難道身為太太就該全面禁聲？她也直言，等到柯文哲的官司告一段落，或許才會考慮少發聲，但在此之前不可能選擇沉默。

陳佩琪也轉述柯文哲的心境指出，日前柯文哲在休息時間偶然看到總統賴清德批評在野黨「不知反省」、「沒有得到教訓」，忍不住感到感傷，對她說起，前總統蔡英文在去年初仍會邀他進總統府吃牛肉麵、共商國事，對比現在的處境，心情格外複雜。

她形容，話說到一半，柯文哲又露出熟悉的反應，邊「嘖嘖嘖」邊搖頭感嘆，直言「賴清德啊，就只會把我抓去土城關起來而已，而且在沒有證據的情況下，還關了一年。」

