柯文哲最終陳述曝光：我當然無罪 當庭為一事「正式宣布」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，23日全案辯論終結。雖然柯文哲的最後陳述北院不列入公開播送範圍，但柯文哲仍不減火力，且直接挑明京華城案為何會變得如此，因為他選總統。也提到現任民眾黨主席黃國昌是個很正直的人，民眾黨未來依然可期。柯文哲並當庭作出「正式宣布」，強調未來的時間，他要努力保有司法的獨立性。

量刑調查時，柯文哲強調他當然無罪，司法必須自重，才會讓人尊重，他還要再問檢察官，要不要回答對於司法與鏡週刊勾結的態度？「真的要和林俊言綁在一起嗎？」

最終陳述時，柯文哲表示，京華城案未來一定會變成歷史事件，他一直強調，政治力不應進入司法，司法機關就是應該公平處理。提到檢察官拿多名台北市政府公務員的簡訊，指證基層公務員對於京華城案、台北市議員應曉薇相當不滿且感受到壓力。柯文哲認為，北市府的公務員都沒有太大問題，雖然嘴巴上碎碎念，但仍依法走完程序，他在任市長期間所有會議都有紀錄、有直播，其他縣市還不敢這麽做。

柯文哲也提到，應曉薇質疑為什麼她關心京華城案關心10年，現在卻變成如此？「答案是我最近有選總統！」也強調他很克制，還沒有在外面講發生了什麼事，實在是政治干預司法的動作太多，大多數的司法人員還是很OK的，不然台灣的司法早就完蛋。

只是他仍要問在場蒞庭檢察官，對於「司法與鏡週刊勾結有什麼想法？」檢察官不敢回答，因為回答了「明天就不用上班」。只因為幾個人的行為，動用司法資源的代價太大，希望法官公平處理。

提到檢察官指控他與威京集團主席沈慶京的密會，就是在討論圖利京華城一事，柯文哲直呼「拜託！都沒有啦！」至於政治獻金案，柯文哲表示，民眾黨是小黨，當初也是信任會計師，怎會想到會計師自己調整帳目「我看了臉都綠了」。

柯文哲強調，他沒有幹壞事，都60幾歲了，個性都定了。柯文哲也不忘提到現任民眾黨主席黃國昌，認為雖然黃國昌會咆哮「他是很正直的人，還是可以期待」。

柯文哲再次表示心存善念盡力而為，他也要在這裡正式宣布，未來的時間，他會努力於保存司法的獨立性。

